西灣河站新添藝術創作　街頭塗畫繪出集體回憶

為推動藝術共賞，港鐵與藝術家合作美化不同車站。其中，港島綫西灣河站內及其地面升降機大堂，昨日(11日)起添上新裝，街頭塗畫風格的藝術作品，繪畫出區內獨特建築、文化及集體回憶，盼該新「打卡」熱點，可讓市民及遊客一瞬間穿梭於當區的傳統及獨特魅力。

站內新增的「躍動夢幻西灣」藝術作品，由本地得本地藝術家小塗蛙Jasontommy與區內青少年合力創作，透過年輕人的視覺，描繪當區特色的一幅文化地圖，例如結合年輕人對太安樓特色店舖的描繪；呈現西灣河昔日的漁港文化及電影資料館所展現的電影文化。作品另呈現西灣河昔日聖十字教堂的風貌、懷舊渡海小輪由西灣河碼頭出發等畫面。

有份參與的協青社總幹事鍾鳴達表示，西灣河區是港島東區富有特色的沿海社區，具不少舊建築及文化標記，故作品們以「現代」塗畫風格的複雜線條及色彩，凸顯西灣河區的「昔日」情懷及文化特色，以藝術拉近舊區及現代社會，令市民及遊客遊覽該區時倍感親切。港鐵建築主管文若德指，車站作品呈現青少年對西灣河區的印象，為當區注入活力，亦讓乘客在旅程中了解社區變遷，推動本地文化交流及發展。