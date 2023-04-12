東方日報A1：偷龍轉鳳咁都得　毒販換手帶走甩

西九龍裁判法院發生離奇「掉包」走犯案，事件相信涉人為疏忽。一宗販毒案男被告在周一（10日）於西九龍裁判法院提堂後，在該處的臨時囚禁室內疑偷龍轉鳳交換手帶，買通另一宗涉及襲擊案但獲准保釋的被告，並冒充對方身份，庭警在處理保釋手續時雖有核對身份證明文件，但未有察覺不妥，販毒男最終成功「保釋」逃去。警方後知後覺發現走犯已太遲，調查後同日拘捕借出身份的襲擊案被告，以及販毒男的妻子，懷疑她向丈夫提供金錢逃走。整個過程直至警方揭發，歷時約8分鐘。

現時在逃的販毒男姓陳（37歲），根據控罪書，他報稱任職售貨員。他被控販毒及阻撓正當執行職務的警務人員共兩罪，控罪指陳於4月7日（上周五）在油麻地炮台街73至79號非法販運危險藥物，以及同日同地阻撓在正當執行職務的警務人員，陳出庭應訊後不獲保釋，原定收押至6月2日再提堂。至於涉頂包的男子姓林（24歲），報稱任職侍應，林被控一項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他在4月9日（周日）在旺角福全街52號至54號富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子造成身體傷害，據悉葉是林的女友，林應訊後獲准以500元保釋，案件押後至本月24日再提堂。

據了解，陳早前被搜出逾百克冰毒被捕，由於他曾多次進出法院，故熟悉還押保釋的程序，疑因此覷準漏洞，周一趁在法院臨時囚禁室等候還押往荔枝角收押所期間，詢問同一囚禁室內其他人，有沒有人願意跟他對調身份，陳並口頭承諾支付「掉包費」，期間等候保釋手續的林同意，雙方交換手帶及個人資料，包括姓名及身份證號碼。陳疑口頭上答應林會提供兩萬元報酬，並將陳妻的電話號碼給了林，着林在稍後若准保釋後可聯絡陳妻取酬。

據悉，林因早前遺失銀包丟失身份證，獲發「行街紙」。由於行街紙上的相片是黑白色及有少許模糊，庭警核對了手帶，疑見「行街紙」相中人與陳「有啲似」便不以為意。陳疑因此成功「過骨」，以林的身份獲保釋離去。當庭警發現兩人身份有異後，陳已去如黃鶴。據了解，陳離開法庭後，隨即回家收拾個人物品等再離開。

警方同日以涉嫌誤導警務人員拘捕林，人員亦發現陳逃脫後，其同樣姓陳的妻子（31歲）曾涉及提供金錢輔助，故以涉嫌協助罪犯拘捕她，兩名被捕人士現正被扣留調查，案件現交由反黑組跟進。

事件在社會引起很大回響，其中議員鄧家彪形容此事比電影情節更離奇，難以想像事件竟可如此發生，涉事疑犯固然膽大妄為，部門也出現系統性錯誤，有關當局若不盡快補救，檢討行政程序，公眾對香港法治和對法庭的信心，勢必動搖。鄧續指，相關人員持有疑犯身份證明文件等個人資料情況下仍出現疏漏，反映人員未有確實核對犯人資料，建議當局應考慮以科技方式防止重蹈「掉包」的覆轍，例如指紋、瞳孔等辨識方法。

議員葛珮帆亦形容事件匪夷所思，認為若程序存有漏洞，就一定要盡快堵塞，亡羊補牢，全面檢視全部程序細節，並加強人員培訓及增強危機意識。

此外，立法會財委會昨舉行特別會議，有議員質疑法庭保安不足，關注司法機構有否在法院保安事宜上增加資源使用資訊科技。議員容海恩表示，目前看不到司法機構在應用科技的費用上有涵蓋保安範疇，認為今次事件不應該只「賴」執法部門，因部門與司法機構有相應合作，她亦關注會否增加費用，加大保安在科技的應用上。司法機構指，若負責保安的部門認為有任何措施需要加強配合，司法機構願意討論並採取可行措施。

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