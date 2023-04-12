「+852」境外來電設提示防詐騙　通訊辦指正研暫停可疑電話服務

本港4間流動網絡營辦商在本月起，已就來電號為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音或文字訊息的提示。通訊事務副總監卓聖德今日(12日)在電台節目表示，近日電騙活動有上升趨勢，部分源自境外的「+852」開首的可疑電話由固網打出，已有措施從源頭堵截，但有部分顯示為手機打出，有機會是漫遊來電，故難以一刀切杜絕，因此加入防騙訊息提示。通訊辦會密切留意措施成效，考慮是否要推出改良措施。

卓續稱，目前引入的新措施是加強用戶識別境外可疑詐騙電話，以文字及語音發送防騙訊息的電訊商各佔一半，語音訊息在用戶接電話後，以兩文三語播放，全長約10秒，然後才接通來電者，而文字提示則在電話響起時在手機屏幕顯示，部分手機型號要解鎖後才見到，通訊辦正聯絡手機生產商，研究優化介面設置。另外，通訊辦正與電訊商研究，若發現有可疑人士利用裝置，在短時間內用多張智能電話卡撥出大量電話，會考慮暫停相關服務，但強調正常電話服務不會受影響。

立法會議員梁熙則表示，坊間有「改號神器」工具，將SMS短訊顯示為由其他電話號碼發送。建議本港倣效內地，當有人與高風險來電通話一段較長時間，執法人員就會致電該名市民，甚至上門，提醒對方要小心受騙。另外，內地有城市每周在屋苑或學校，張貼住戶或學生受騙個案，有助提高公眾警覺性，但本港是否推行，要平衡市民感受。