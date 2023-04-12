個人名義申辦五一遊行　前職工盟主席料參與人數500人以下

前職工盟主席黃迺元及前幹事杜振豪今日(11日)公布，已於本周日(9日)，以個人名義申請舉辦五一遊行。黃迺元在今早在電台節目表示，預計參與人數是500人以下，認為公眾活動已有「新常態」，相信當局有足夠能力維持秩序，期望當局以更開放的態度處理申請，以免影響外界對香港的印象。五一遊行是香港的傳統，對執法部門批准申請審慎樂觀。

執法部門早前要求部分公眾活動主辦方，確保參加者戴上號碼牌、穿上指定衣飾或手持指定物品作為識別。問及是否接受相關條件，黃透露仍需進一步商討。至於會否採取措施避免暴力分子騎劫，他就表示暫未有相關考慮。

黃杜兩人早前於社交網站提到五一勞動節起源於1886年芝加哥「乾草市場事件」，本身沒有換來任何成果，認為社會運動屬漫長而崎嶇的路，不能只着眼於一時的得失起跌。慨嘆137年後的今天香港，依然沒有「八小時工作制」，甚至沒有法例保證加班費，面對擁有雄厚政治經濟實力的統治階級，工人要改變不公義的社會結構，只能透過團結自身力量向權貴施壓。有些披著勞工外衣的社會賢達會宣稱，遊行示威不重要，工人有其他「發聲」渠道，政府會「聆聽」意見，但事實上，如果改變社會是這麼簡單，世上早就沒有勞工問題。