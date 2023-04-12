涉衝撞及掌摑女子　男警拒認罪續准保釋　案件押7月再訊

一名男警員去年8月休班期間，涉嫌在旺角一間樓上酒吧掌摑一名女子，被控普通襲擊罪。男警不認罪，案件上月14日開審。女事主作供後，控方原定傳召酒吧男職員作供，但他並無到庭，裁判官遂將案押後至今日（12日）在九龍城裁判法院提訊，以便處理上述事宜。控方表示，男職員審訊當天身體不適才缺席。裁判官接納解釋，把案排期至7月4日續審，被告續准保釋。

48歲被告馮漢邦，於控罪書上報稱任職公務員。他被控於2022年8月6日在彌敦道旺角新城23樓Lab Bar襲擊一名姓魏女子。控方今日指，審訊時原定作供的酒吧男職員身體不適，因此當日他缺席，並呈上醫生紙作證明。證人今日有到法庭。裁判官表示不會追究。辯方大狀稱，相信被告不會自辯，預計審訊可以半日結束。裁判官聽罷雙方陳詞後，決定押後至7月4日續審。

姓魏女事主早前在審訊時供稱，她認識涉事酒吧的老闆娘。8月5日晚，她到酒吧找老闆娘聊天，被告則坐在她鄰枱。她說，2人當時是初次見面，被告跟她打招呼，當時他有喝啤酒。之後事主應被告要求，請被告喝了一杯白蘭地，她不知對方有否喝醉。至翌日凌晨，她去廁所後折返，發現一名金髮女子躺在她之前坐的位置，其右眼下有傷痕。該女子之後爆粗責備被告。而被告此時就突然責備事主，說「有無搞錯，幫人哋都唔幫我！」再向她施襲，包括先後摑她兩邊臉及撞她嘴角。

警員近年屢屢淪為醉酒鬧事、傷人、酒駕等案件疑犯。去年10月，一名休班警員與4名男子在屯門當街爭執，休班警與另外兩名男子事後被控「普通襲擊」罪。同年11月，一名休班警在沙田酒吧內與鄰枱酒客爭執，期間更取出委任證高呼「查牌」，並醉酒鬧事。

案件編號：KCCC 2470/2022