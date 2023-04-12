過去一周長假期　接27宗網購門票騙案　涉款9萬

在過去一周的長假期期間，執法部門共接獲27宗網購門票騙案，合共損失近9萬港元，涉及種類包括演唱會門票、主題公園門票、澳門船票及郵輪套票。其中有大學生花3萬港元在二手交易平台Carousell購買韓國女團Blackpink演唱會門票，惟約定交收之日卻遭「放鴿子」，另有中年漢在同一平台購買迪士尼樂園門票，當面交收時發現門票屬偽造，力保不失。

執法部門提醒，若不想錯信騙徒，應光顧官方平台，並提防不明來歷的賣家，了解清楚賣方背景，搜尋其電話號碼、銀行戶口號碼、專頁名稱等資料並留意負評。付款前，可使用「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」查看賣方有否涉及騙案。

截至今日(12日)，過去一周最常成為騙案幌子的貨品為演唱會/主題公園門票，其餘依次為健康食品/補健品、傢俬/家庭用品、電子產品、海鮮食品、手袋、首飾珠寶、外幣兌換或充值服務、玩具模型，以及相機。至於一周內出現過的詐騙專頁，包括Brother Cloud Mall、HK Travel Agent Club、Pinnacle Project、Play Eat Easy、RL Plant、SHARE AGE 精品代購、Yofresh 優鮮、永昌商行、香港金順旅行社、數碼之家。當中不排除假冒同名專頁或帳號。