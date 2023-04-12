政府計劃擴香港仔避風塘　團體憂噪音污染擾民

政府在2020年公布「躍動港島南」計劃以來，多個重點項目相繼「觸礁」，包括珍寶海鮮舫沉沒，文化體育及旅遊局於去年8月宣布取消石澳石礦發展水上運動場所等。有團體關注納入計劃的香港仔避風塘擴建，憂慮相關工程將會有噪音及污染等問題，不單止會滋擾居民，漁民亦可能反對，要求政府聽民意優化計劃。

南區青年聯席今(12日)召開記者會，身兼南區南分區委員的黃雨程指擴建工程與當地興起的旅遊業，有較大機會造成噪音，滋擾鄰近居民，在目前船隻噪音未削減情況下，只會更嚴重；其次，交通配套需時去疏通，加上很大機會在假日進行工程，擔心會堵塞車道。

青年新思路副主席甄智健則表示，避風塘擴建後的船隻停泊位分配需要透明，因現時私人船隻停泊位較為混亂，擴建後的船隻分配包括如何收費應需時研究及工程污染方面依然是未知數，政府應加強關注並提出避免方案。南區青年聯席李嘉盈則提出應藉此話題帶動青年對社區的關注與參與度，未來有意在1個月內收集南區屋苑近半數居民意見包括居民團體、漁民及遊艇會團體等不同持份者，並預計暑期將整合居民意見提交政府部門。

被問及躍動港島南計劃時間線較長，重點工程擱淺的情況下，是否仍有必要推出時，李嘉盈表示樂觀，雖有許多不可預知事件和工程慢等問題，但項目初衷是正面的，畢竟是為了優化南區居民設施，但仍需政府動態處理，建議政府應注重未來施工有機會造成的環境污染，噪音滋擾和工程進度等問題。