醫管局去年聘51非本地培訓醫生　按年增4人平均月薪逾15.5萬元

本港醫護人手短缺，立法會於2021年通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，讓合資格非本地培訓醫生符合特定條件後，便可香港取得正式註冊資格。醫管局截至去年底，共聘用51名非本地培訓醫生，較上一個年度增加4人，預計全年薪酬開支逾9,540萬港元，每人平均月薪逾15.5萬港元。

根據醫務衞生局的文件，截至去年12月31日，醫管局在2022至23年財政年度共聘用51名非本地培訓醫生，其中47名以有限度註冊聘用，4名經特別註冊形式受聘，預計全年的薪酬開支約為9,540萬元，即每人的平均年薪為187萬元，月薪約15.58萬港元。至於2021至22年度則聘用了47名非本地培訓醫生，薪酬開支為7,810萬元，平均年薪166萬元，月薪13.83萬港元，略低於上年度。薪酬開支總額包括基本薪金、津貼、酬金及其他間接費用，例如提供房屋福利和死亡及傷殘福利。

翻查資料，立法會在2021年10月三讀通過《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，訂立所須的法律框架，為合資格的非本地培訓醫生在現行執業資格試以外另闢新途徑（即特別註冊），讓他們在符合特定條件後，便可在香港取得正式註冊資格，希望藉此吸引更多合資格的非本地培訓醫生日後循新途徑來港執業，以紓緩公營醫療系統醫生人手不足的問題。