法院核實身份技術屬「石器時代」　議員倡運用高科技補救

西九龍裁判法院周一(10日)發生走犯事件，分屬兩宗案件的兩名被告，交換手帶調換身份，致其中一名原定要還押的被告獲保釋逃去，至今(12日)事隔兩日未尋回。有議員形容現時法院身份核實方面的技術仍屬「石器時代」，易生漏洞，促請當局正視。

立法會保安事務委員會委員葛珮帆在節目上表示，今次案情很嚴重，程序上確實有漏洞，批評「手帶可以除出嚟換，已經係問題啦」，建議當局運用生物認證技術改善「原始手帶」，如運用指紋及相片等，在被告出庭及離開法院時作出雙重認證，確認是否同一人，促請律政司及司法機構需要檢視。她擔心掉包事件發生後，將有其他被告利用臨時身份證的漏洞再次倣效，建議在運用高科技改善前，可在上庭前為被告拍照，方便不同的人員核實。此外，羈留室並未禁止交談，認為可增設錄音或監控鏡頭。

至於本身為執業大律師的議員容海恩指，不清楚2人掉包的時間，不排除前期已在羈留室對調身份，「可能出庭嘅唔係佢」，或在出庭後才掉包。她質疑因毆打案被捕的男被告，會被2萬元「掉包費」吸引，與一經罪成可判囚數十年的販毒男交換身份，直言匪夷所思，不會相信其說法。她認為執法部門需時調查來龍去脈。她指出，復活節假期剛完結，法庭需一次過處理積累數日的個案，加上西九龍法院規模較大，一間羈留室可同時收容多名被告人，正常情況下則可收容30至40人。