黑臉琵鷺全球數量6603隻創新高　后海灣跌穿300隻響警號

黑臉琵鷺全球數量再創新高 ，惟覆蓋本港及深圳的后海灣的黑臉琵鷺數量卻下跌近2成。由香港觀鳥會統籌的「黑臉琵鷺全球同步普查2023」顯示，本年度全球黑臉琵鷺達6,603隻，為歷年新高，較去年上升7.2%，增加了441隻。不過，后海灣則錄得299隻，較去年減少70隻，下降19%，而該區域自2016年起一直沒未見突破，今年更跌穿300隻，觀鳥會形容情況令人擔憂。

是次普查於今年1月6至8日完成，覆蓋全球約130個地點，台灣、中國大陸、韓國的黑臉琵鷺數量錄得主要增長。台灣繼續是最主要棲息地，全球約64%、即4,228隻黑臉琵鷺在該處度冬，按年升幅為10.6%；中國大陸今年錄得1,307隻度冬黑臉琵鷺，接近全球總數兩成，按年升幅為15.1%。韓國的度冬黑臉琵鷺亦錄得增幅，數量為54隻，比去年增加了17隻，按年增幅為45.9%。日本的度冬黑臉琵鷺數量則錄得下降，數量為610隻，比去年減少了73隻，下跌了10.7%。

普查中特別提及今年后海灣黑臉琵鷺的數量為299隻，是過去10年第二低的紀錄。數量較去年減少70隻，下跌了19%。后海灣自2010年錄得歷屆普查最多的462隻黑臉琵鷺後，多年來未見突破，2016年起一直維持於300多隻的水平，今年更跌穿300隻，結果令人擔憂， 亦是對香港發出的重要警號。黑臉琵鷺主要在后海灣潮間帶泥灘、基圍淺水區、甚至有降水的魚塘覓食。不過，后海灣有近3成魚塘濕地及緩衝區土地由地產商囤積或私人持有，這些土地被荒廢及改變用途，令該帶持續面臨生境質素退化的威脅。若不馬上針對這些棲息地採取更積極的保育及管理行動，恐致失去黑臉琵鷺的重要度冬棲息地。

香港觀鳥會總監余日東指，《北部都會區發展策略》的保育與規劃將決定后海灣濕地的未來，《北部都會區》有必要遵守「濕地保育區」及「濕地緩衝區」的保護防線。濕地保育公園系統亦須全面覆蓋國際鳥盟認可的「內后海灣及深圳河集水區」重點鳥區，受到更嚴格的法規保護，並實行以人和生態為本的管理模式。