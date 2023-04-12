用假「安心」往入境事務大樓上班　公務員罪成判140小時社服令

執法人員前年在灣仔入境事務大樓拘捕4男1女，當中包括3名公務員和2名外判職員，指他們涉嫌使用虛假「安心出行」應用程式以進入政府大樓，分別控告他們「侵入公共機關管轄或管理的物業單位」罪。其中1名被告被裁定1項侵入公共機關管轄或管理的物業單位罪名成立，今日(12日)於東區裁判法院被判處140小時社會服務令。裁判官林子勤考慮案情及求情後，認為社會服務令是適合被告。

被告黃梓軒(29歲)為公務員，他被控於2021年11月1日，在灣仔告士打道7號入境事務大樓無合法權限或解釋，而侵入歸屬於公共機關，或由公共機關管轄或管理的物業單位。控方證供指案發當日被告在大樓地下電梯大堂被1名女入境事務助理截停，被要求出示「安心出行」的二維碼。但入境事務助理發現被告手機的版面並無「安心出行」標誌，與她認知的程式不同。她再按程式的主頁，發現可自行輸入地址，於是將事件報告上司處理。而被告則無作供，他在被捕後曾於警誡下稱，不知道他當時用的「安心回家」網站是虛假。

案件編號：ESCC 2094/2022