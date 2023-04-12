軟件編製滯後　積金易平台多番延期　議員憂當局監察不力

繼早前積金局承認商電訊盈利企業方案軟件編製進度滯後，令積金易平台（eMPF）平台構建出現延誤，致不能如期在去年底完成系統開發和功能測試，須延至今年中完成，進度大落後達8個月。惟署理財經事務及庫務局局長陳浩濂在立法會會議中重申，雖然平台構建出現延誤，但當局最終目標仍然按照時間表，維持2025年平台全面運作的目標不變。

勞工界議員周小松關注，當局有無底線思維，為積金易平台延誤做最壞打算。陳浩濂回覆指，承辦商已制訂補救方案追趕進度，並聘請第三方專業顧問，確立方案可行及可信，積金局及積金易公司亦採取多項措施，包括加強項目監察及資源管理等，積金易公司會保留合約下所有權利，包括可對承辦商採取法律行動。

另外，金融服務界議員李惟宏表示，政府在增加股票印花稅後，庫房收入並無明顯增加，關注當局會否減低有關稅率以刺激股票市場。陳浩濂回應指，去年港股日均成交為1249億港元，較前年下跌；但相比2020年的1295億港元，兩者成交額分別不大。他續指，成交額升跌涉及不同因素，如加息、地緣政治影響等，同時香港無資產增值稅及股息稅，有關因素應考慮在內，當局長遠會平衡公眾財政需要及市場競爭力。