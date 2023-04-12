米芝蓮必比登推介名單出爐　香港6店首入榜一半主打小食

民以食為天，一眾老饕關注的《香港澳門米芝蓮指南2023》將於本月26日公布，在公布完整名單前，米芝蓮今日(12日)率先公布了由米芝蓮評審員推薦的必比登推介名單。今年香港65間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有7間，其中6間香港食肆為全新上榜，包括3間以小食作主打的食店。

入選必比登推介名單的食店，均以實惠的價格提供優質美食，讓消費者能在香港及澳門以低於當地貨幣400元，享受三道菜式美食(不包括飲料)。今次香港新上榜的6間食肆，當中包括以小食作主打，位於北角的「魚事者(北角)」，該店以製作魚肉小食及魚麵聞名，創意十足的街頭小食店亦充滿玩味，菜式包括參照炸薯條製作的炸魚條以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。

另一間入選的小食店屬於位處佐敦的「西關老祖」，是一間只提供外賣的小食店，主打懷舊及創新小食，其手工製作的西關瀨粉及炸黑毛豬肉粽等。而兩姊妹涼皮有限公司(太子)同樣首次入選，其晶瑩透亮的涼皮，加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉，入選必比登推介。

以傳統美食吸引清饞垂涎的中式食肆，則有2店首度入選。當中包括於2021年開業的灣仔「船記」，主打懷舊經典粵菜。其燒味由擁有逾40年經驗的師傅主理，和哥叉燒調味恰到好處，肉質柔軟而富有彈性。點心師傅亦擁有逾30年經驗，推介美食為韭黃鮮蝦腸爽滑兼晶瑩剔透。而筲箕灣的中菜館「一家」，提供上海及四川經典菜餚，名菜包括七里莊酒糟醉雞和四川水煮魚等，而充滿創意的高力芒果奶黃亦在推介之列。

至於新入選的泰式餐廳，就屬位於大角咀的「Saya」，菜單由來自泰國的廚師團隊主理，以提供泰國東北部依善地道美食，其泰北咖喱金麵、以香茅和斑蘭調味的炭火鹽燒魚都是推介之菜餚。其餘推介名單包括不少知名食肆，如天鴻燒鵝、華姐清湯腩、添好運(深水埗)及九記等。