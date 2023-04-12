躉船載「吉櫃」掩飾偷運私煙　海關檢7500萬元貨拘3男

上周二(4日)傍晚時分，海關雷達監控指揮中心監察本港水域時，發現一艘拖船正拖動一艘躉船，以較正常更快的速度於西南水域航行，認為當中有可疑，遂派出2艘截擊艇進行截查，隨後在青衣對開海面登船調查。當時2艘船上共有3名男船員，其中躉船載有16個貨櫃，有別於一般載放數十個貨櫃，以達最高成本效益的常規。海關要求出示載貨艙單時，船員支吾以對，無法提供相關文件及清楚交代貨櫃內容，而關員其後嘗試聯絡船公司索取上述資料，亦一直無法取得聯繫。

由於種種迹象顯示異常，海關安排進一步檢查，翌日(5日)打開貨櫃，揭發其中大部分均為空載貨櫃，但有2個貨櫃被加上封條，內裏存放約2,000萬支不同牌子的懷疑私煙，估計市值約7,500萬港元，應課稅值約5,000萬港元，隨即拘捕該3名船員(27至57歲)。海關指示，相信走私集團將私煙貨櫃混入空載貨櫃，藉此魚目混珠避查，檢獲的懷疑私煙近半為本地不常見的品牌，估計私煙除了供應予本地市場，部分亦準備轉運至其他地方。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。