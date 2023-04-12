政Whats噏：網上搵工疑遇騙　曾錦榮老貓燒鬚

網絡詐騙猖獗，招數層出不窮。因企圖詐騙立法會選舉開支而鋃鐺入獄嘅前屯門區議員曾錦榮，早前刑滿獲釋，搵工求職就成為佢重投社會嘅首要之務，然而網上嘅職位招聘真假難分，即使佢意識到自己可能墮入騙徒嘅設局，迅速抽身而退，但仍然不免失財嘅結局。

曾錦榮今日(12日)喺社交平台貼文，分享遇騙經過。話說佢喺網上見到有人急聘酒店客服服務/訂房部文員，職責係解答客戶查詢同提供售後服務，入職條件只要求懂得讀寫中文、基本電腦操作同埋良好溝通技巧，全職薪金$18000、兼職時薪由$95起。佢見呢份工嘅待遇唔錯，於是滿心歡喜咁去問吓啦。

起初對方嘅表現都好正路，向曾錦榮交代工作範疇。不過一講到呢份工需要培訓，咁就開始有「伏」嘞，事關對方要求佢去指定網站註冊繼而完成指定任務，就可獲發一筆「培訓人工」，但其實只係一筆無法提取嘅銀碼；而曾錦榮個戶口裏面嘅金額一旦成為負數，就要真金白銀咁去「填氹」！佢話初時喺半推半就之下入咗100港元填數，殊不知入咗錢無幾耐，戶口又再出現負數！佢見無止境咁填氹唔係辦法，果斷退出。

雖然只係損失100港元，但曾錦榮都呼籲其他不幸誤墮騙局嘅網民一定要報案。其實早幾日佢先至喺社交平台，講述新型信息騙案嘅特點，誰知話咁話快就輪到佢中招，都可謂老貓燒鬚啦！