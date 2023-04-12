內地婦提供假資料　冒充及使用他人身份證　昨判囚12個月

入境事務處今日(12日)表示，一名61歲的內地婦人，早前因冒充其已故妹妺換領新智能身份證，其後被控一項向登記主任提供虛假詳情、一項使用他人身份證及一項未有交回身份證以作取消的罪名。案件昨日(11日)於沙田裁判法院審理，該婦人承認所有控罪，被判監禁12個月。

案情指，涉案女被告於今年2月24日到屯門智能身份證換領中心，以其已在內地去世的妹妺身份申請換領新智能身份證。在申請過程中，換證中心的職員發現被告的指紋與相關紀錄並不相符，入境處調查人員遂接手向被告展開調查。期間被告承認冒充其已故妹妺換領新智能身份證，目的是處理其妺妹在內地的房產事宜。

入境處發言人表示，根據現行法例，任何人士向登記主任提供虛假詳情乃屬違法。違者可被檢控，一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及入獄兩年。任何人無合法權限或合理辯解，而使用或保管或管有他人身份證，即屬違法。一經定罪，最高罰款為10萬港元及入獄10年。

此外，已獲發身份證的人死亡時，其身份證即告停止生效，而管有該證的人須在該人死亡日期後30天內，將該證送交登記主任以作取消。任何人士未有交回身份證以作取消亦屬違法，違例者會被檢控，一經定罪，最高罰款為港幣1萬港元及入獄1年。