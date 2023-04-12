去年謀殺罪成囚終身　無業漢再認綁架襲擊前女友　另判監18個月

五旬無業漢4年前因毆斃女友，去年被裁定謀殺罪成判囚終身。但他除涉及該宗謀殺案外，又另涉持刀綁架另1名前女友要求復合，而被控綁架、刑事恐嚇、管有攻擊性武器及襲擊致傷等6罪。他於上月中承認所有控罪，該宗區院案件今（12日）於荃灣法院判刑。法官林嘉欣就本案判處被告監禁18個月，並指被告因謀殺案判囚終身，即使可獲釋放亦已年近八旬，故下令本案的刑期與謀殺案同期執行。

51歲被告羅偉文承認於2019年1月28日，在慈雲山慈樂邨樂誠樓地下外襲擊1名羅姓女子，因而對其造成身體傷害；同日同地在無合理權限或辯解下管有1把刀；在違反羅的意願下將其非法以武力帶走。被告另承認同日在沙田坳邨偷竊羅1部手提電話；及在同年3月9日至11日、15至17日，威脅羅會使其人身受損害，意圖使她受驚。至於被告因毆斃女友被控謀殺之案件，則於同年3月14至15日發生。辯方就本案求情指，被告受冰毒影響犯案，謀殺案後發生的事情則是因被告心急想見兒子引致。法官表明本案是令人傷感的案件，但被告不能怪罪於別人，因所有事件均因其吸毒所致，被告行徑明顯屬野蠻行為，不過亦認同本案屬家庭口角引致。

案情指被告於2006年認識女事主，2人翌年誕下兒子，同住於沙田坳邨。2018年2人關係轉差，事主攜子搬到親戚家中。翌年1月28日早上，事主在回家途中，經過慈樂邨案發現場時，遭被告箍頸和扯頭髮，並被他拳打腳踢和掌摑。被告之後更拿出1把長10厘米的軍刀連刀套，事主見狀立刻逃走。被告其後追到事主，強行帶她返回沙田坳邨舊居。到達後事主嘗試用手機呼救但遭被告搶走。事主最終掙脫，被告則逃去無蹤。同年3月9日及15日被告再分別向事主發出恐嚇訊息聲稱要傷害她。2日後被告再發訊息稱要與兒子見面否則要斬死她。被告於3月19日被捕。

案件編號：DCCC 100/2022