假資訊仍待立法規管　當局指顧問將完成研究海外做法　

近期播錯國歌事件鬧得滿城風雨，歸根結底政府未有充分應對Google假資訊散播。立法會特別財委會今日（12日）進行會議，就民政及青年事務局方面展開討論，有議員關注假資訊問題，要求當局加快立法。政府雖表示網路世界不能滋長假資訊散播，但仍需時研究法律規管細節，指已委聘顧問研究海外處理假資訊的做法，即將完成報告，政府各部門會一同檢視工作，希望盡快有結果。

議員田北辰表示，近期不時有體育賽事播放國歌時出錯，起因是搜尋結果出現假資訊，而政府打擊假資訊及輿論撥款增長9.9%至3500萬港元，更聘請專家顧進行研究，但仍可於Google等網站看見不實資訊與輿論，認為當局應加快立法規範。

民政及青年事務局長麥美娟回應指，已經增加更多資源去闢謠，網路世界不能不闢謠，立法工作需配合其他不同司法管轄區，審視能否有效打擊假資訊，其他國家包括新加坡德國美國都通過立法打擊假資訊散播問題，雖是一種趨勢，但沒有任何國家可用同一套法例應對所有假資訊，政府已委聘顧問研究海外處理假資訊的做法，即將完成報告，亦會協調律政司、保安局審視顧問報告，希望盡快有結果。

另外，議員陳穎欣則表示港府公關有1.8億元預算，希望政府能夠提供在Google上放正確資訊廣告的具體數額，惟政府未有正面回應，僅表示稍後提供書面報告。

至於議員蘇長榮則質疑政府至今仍未成立「大灣區香港青年創新創業基地聯盟」，對政府回應因疫情影響而未成立感到詫異，形容「一句疫情就卸晒膊」，詢問政府是否仍有資源繼續兌現成立聯盟的承諾。麥美娟則指沒有任何一位同事「卸膊」，因幾年疫情期間，青年創業家未能開展內地工作，因此需時成立，預料聯盟會在今年成立。