特別財會：憂影響復常經濟　政府暫不立法規管人對人促銷電話

人對人促銷電話滋擾市民多年，有議員關注政府曾於2019年就規管有關行為開始立法草擬工作，但相隔4年仍沒有明顯進展。當局回覆時指出，由於社會正有序復常，政府需要因應最新情況，尤其是經濟面對的挑戰，審視規管這類電話會否影響正常的商業活動，再加上要平衡各種因素，故沒有立法時間表。

商務及經濟發展局書面回覆議員陳克勤的提問，在要顧及3年疫情過後復常的經濟發展外，又指當局理解不少中小企業和商界有實際需要透過不同遙距方式，包括利用人對人促銷電話，繼續經營業務。

當局又指世界各地在規管人對人促銷電話的經驗顯示，有關規管的具體操作及執法上有一定困難，包括蒐集證據、尋求外地執法機構協助、檢控、如何區分正常商業活動和促銷電話、如何有效阻截滋擾電話等，都需要平衡眾多因素，才可決定是否和如何跟進有關工作，目前沒有具體工作時間表。但當局強調有關部門會繼續推行宣傳及公眾教育以減少人對人促銷電話對市民帶來的滋擾。

當局在2019年4月就加強規管人對人促銷電話立法框架遞交予立法會，列明市民如將其電話號碼加入登記冊，商戶又未得其同意，不得致電進行人對人的促銷，違例者如屬較嚴重的滋擾行為，例如使用電話收集軟件及自動化方法取得電話號碼再打出促銷電話，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁5年。