特別財會：百分百擔保貸款去年壞帳逾1200宗　較前年高4倍

政府自2020年4月實行百分百擔保特惠貸款安排，在2022年有1241宗壞帳，較2021年高出4倍，壞帳擔保額24.6億港元，較2021年高逾5倍。而截至2023年2月底，在獲批的貸款申請中，共有42,203宗使用還息不還本安排。

根據商務及經濟發展局的書面回覆，2020年4月至12月接獲26111宗申請，屬過3年最高，獲批的宗數為25,328，貸款額為396.6億港元，受惠企業19575間，壞帳只有5宗，壞帳貨款擔保額為0.1億港元。2021年接獲申請亦有22739宗，獲批的申請有21679宗，貸款額為419.4億港元，受惠企業為9798間，而壞帳則有266宗，壞帳貸款承擔額為4.2億港元。

然而在2022年申請降至14305宗，獲批申請有11579宗，獲批貸款額為336.6億港元，受惠企業5550間，壞帳高達1241宗，壞帳貸款擔保額為24.6億港元。至於2023年1月至2月，申請有1987宗，獲批1766宗，獲批貸款額57.2億港元，受惠企業991間，壞帳亦有433宗，涉及壞帳貸款擔保額為9.7億港元。