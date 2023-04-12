特別財會：劏房租管生效逾年　僅檢控3宗個案　檢控率為0.2%

許多居於不適切房屋的基層市民遭業主剝削，政府早前曾修例《業主與租客(綜合)條例》，惟成效不彰。根據最新立法會財務委員會文件指出，截至今年2月28日，差餉物業估價署識別了1,308宗有關「劏房」業主涉嫌違反劏房租管條例的個案，惟最後僅完成檢控2名違反條例的劏房業主，共涉及3宗個案，檢控率只有0.2%。

劏房租管自2022年1月22日起生效，至今已逾1年。文件指出，水務署署聯同估價署自2022年7月底起開始聯合行動，至今年2月底已造訪約3,400個分間單位，當中發現6宗懷疑涉及濫收水費的個䅁，現正進行調查。另外，估價署亦識別了1,308宗涉嫌違反劏房租管條例的個案，當中1,274宗由估價署從不同渠道主動識別出來，其餘34宗則屬投訴個案。

不過，在涉嫌違規的個案中，估價署僅完成檢控2名違反租管條例的劏房業主，涉及3宗個案，有關業主已被定罪及判處罰款。另外，估價署亦在徵得律政司的意見後，就另外496宗有關租賃通知書(表格AR2)的個案向有關業主發出警告信。估價署現正調查429宗個案，並就當中9宗個案徵詢律政司的意見，以決定是否採取進一步法律行動；至於其餘380宗個案，由於有關租客拒絕提供進一步資料，因此估價署未能繼續跟進。