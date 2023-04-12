入境處超額處理1500宗辦理身份證申請　可預約日子另增至96日

鑑於近日辦理及領取新智能身份證的市民眾多，入境處破天荒在清明節及復活節首日(5日及7日)的兩天公眾假期，在灣仔入境事務大樓的港島人事登記辦事處加開服務時段，共出動170名人員。有份在該兩日當值的前線人員表示，兩日共處理1,500宗申請，雖然要「紅日」加班，但急市民所急，願意挺身而出。

現駐守人事登記處港島辦事處的入境事務主任楊文傑該兩日參與前線工作，坦言在該兩日開工有難處，因為有個人計劃及想陪伴家人，但他直言，加入部門時有心理準備要隨時候命，當市民有需要時要挺身而出，故願意在該兩天加班。有賴各同事付出，運作順利，原計劃處理1,300宗申請，最後超額完成處理近1,500宗申請，當中約200宗是遺失或損毀身份證而申請補發。

他又指，疫情影響大，部門以有限人手及資源滿足市民需要。除紅日加班外，入境處今日(12日)起再推出2項優化預約身份證申請的安排，包括年滿11或18歲並已持有香港身份證人士，可預約於人事登記辦事處的延長服務時段辦理換證手續，以及人事登記服務預約系統的可預約日子，由現時的24個工作日延長至96個工作日。截至今午1時，預約系統在未來96日有7.2萬個預約。

至於現駐守人事登記處九龍辦事處的助理文書主任李玉蓮指，在入境處工作25年多，平日的工作是為市民辦理身份證，在加班的2日，到灣仔人事登記處上班，工作與平日分別不大，都是幫市民登記、打指模及拍照。她本來已約家人拜山，但收到長官通知要提供特別服務，她起初無即時答應，考慮後主動參加，急市民所急，為市民服務 。她指出，當日辦證市民對她以及一眾職員讚口不絕，稱讚她雖是公務員，但紅日都返工，坦然當日得到額外的滿足感。