失平衡墮羅湖站路軌　七旬翁頭流血需送院　大埔墟站動工加閘門

港鐵東鐵綫部分月台未有安裝月台閘門，過往偶爾發生乘客進入路軌的事故。港鐵較早前宣布，將在東鐵綫月台陸續安裝閘門，並計劃在馬場站及大埔墟站率先落實工程。今日(12日)有市民留意到，大埔墟站已加設閘門，高度如一個成年人般。不過，昨晚(11日)羅湖站一名七旬翁失足墮軌至頭破血流，須送院治理。

執法部門昨晚接報，指2名男子於羅湖站月台候車時，當中一名72歲翁疑失平衡不慎墮軌，並橫臥在路軌上。同行的七旬友人嘗試拉事主到月台，被現場的港鐵職員阻止，並報案處理。其後事主被救援人員救出，其額頭及嘴巴均有傷口，血流滿面，連口罩也沾上了血液。據了解，事主墮軌前曾飲酒，相信事件純屬意外。

港鐵今晚回應《東網》表示，昨晚約8時40分，羅湖站的月台職員見到一名乘客在月台的路軌範圍，職員隨即按動緊急掣，防止列車進出車站。在確保月台情況安全和維持其他乘客秩序後，車站職員進入路軌範圍並向該名乘客了解其身體狀況，乘客當時清醒，疑因失平衡而誤入路軌，頭部及手部受傷。他其後在職員協助下被送院治理。約5分鐘後，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

翻查資料，截至今年3月，港鐵已通報至少3因有人進入東鐵綫路軌範圍，而導致服務一度受阻，包括上月24日，沙田站一名男子墮軌捲車底亡；以及1月中粉嶺站女子墮軌，被困車底，最終頭部受傷，清醒送院。而港鐵較早前公布的月台閘門安裝工程，將在羅湖站或落馬洲站至旺角東站路段的13個車站，合共35個月台，安裝近1,600對閘門。