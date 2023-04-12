沙田反非法收債拘15人　包括9名未成年人士

鑑於非法收債案件有上升趨勢，沙田區執法部門於今年2月至4月採取針對性行動，第一階段為「防罪及教育」，人員與區內多間五金店、物業公司、物業管理公司代表及保安員分享罪案趨勢及犯案手法，務求從源頭制止罪惡；第二階段為執法及拘捕行動，人員根據情報，昨日(11日)於全港各區拘捕14男1女(14至35歲)，他們懷疑與去年7月至今年1月發生於沙田區的14宗非法收債案有關，涉嫌「刑事毀壞」、「遊蕩」、「以過高利率放債」及「違反放債人條例」等罪名。行動中，人員亦檢獲紅油、手機、電腦主機及犯案時所穿衣服等證物。

調查人員指，案中有財務公司以實際年利率超過130%作出借貸，欠債人涉及欠款由數萬至50萬港元不等，一旦未能準時還款，財務公司便會委派有黑幫背景的人士進行違法收數活動，相關人士再以「搵快錢」方式，透過網上遊戲或朋輩介紹等途徑接觸青少年，向他們支付數百至1,000港元報酬，指示各人上門滋擾欠債人，例如張貼有恐嚇成分的收數字條、淋紅油等。被捕人士包括1名財務公司負責人、5名中介人及9名被委派犯罪的人士，他們分別報稱學生、廚師、商人和無業等，當中9人屬未成年，全部人現正被扣留調查。