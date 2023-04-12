專營渡輪加風起　長洲小輪申加價45%　坪洲票價加一倍

本港公共交通服務「加風起」，繼天星小輪本月3日起加價後，5間巴士公司亦先後宣布申請加價，而根據最新的立法會文件可見，新渡輪及港九小輪亦將申請票價加幅。其中新渡輪就來往中環及長洲等多條航線，申請加價45%；而港九小輪則為來往中環及坪洲等航線，申請加價貴一倍，而有關申請仍在處理中。據了解，航運業界需對燃油加價高企，加上業內人手嚴重短缺，需要加價來抵銷營運開支及增加福利待遇以吸引新人入行。

就有關文件顯示，運輸署在去年接獲多個專營渡輪公司申請加價，當中港九小輪申請票價加幅100%，即以現有票價申請上升一倍，涉及航線包括中環來往坪洲、中環來往榕樹灣、中環來往索罟灣共3條航線。同時，新渡輪亦就中環來往長洲、中環來往梅窩，北角來往紅磡、北角來往九龍城，以及往來坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲橫水渡，共5條航線，申請加價45%。

除此之外，由富裕小輪有限公司負責營運的中環來往紅磡、北角來往觀塘及啟德的兩條航線，亦於過去一年申請加價28.6%。若上述申請獲批，是今年繼天星小輪、珀麗灣客運大幅加價後，再有渡輪加價。