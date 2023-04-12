特別財會：冀7年後可自主進行專利審查　現編制僅13審查員

本港近年推出原授專利制度以保障知識產權，去年發表的《施政報告》提出將逐步把知識產權署的專利審查人員增至約100人，以爭取於2030年可自主進行專利實質審查，但當局回覆截止2023年2月，原授專利審查人員僅得13人，中期目標在2025年把審查隊伍人數增至約40人。

預算案指政府會繼續投放資源，進一步推廣和發展「原授專利」制度，以配合香港的創科發展，並會在未來2年增撥合共約1,000萬港元予知識產權署，聘請及培育專利審查員，逐步建立人才庫，以爭取在2030年自主進行專利實質審查。

議員邱達根追問申請專利的數目及審查人員的編制。當局回覆知識產權署的原授專利審查人員共有13人，編制涵蓋電學、化學及機械工程3大技術領域。在培訓方面，新入職的專利審查員會先接受知識產權署的內部基本培訓，包括由內部律師教授專利法，以及國家知識產權局提供為期4個月的審查員培訓課程。

當局又指原授專利制度自2019年12月推出以來，截至2023年2月底專利註冊處共批予42項原授標準專利，涉及的技術領域包括醫療科技、環保科技、先進材料、資訊科技、機電工程、物流技術等，預計2023年原授標準專利的申請宗數為190宗。