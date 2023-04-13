筲箕灣東大街印尼串燒店主夫婦上月燒傷　妻子留醫逾1個月不治

上月(8日)筲箕灣東大街133至137號東明樓一單位，發生煮食爐洩漏石油氣搶火意外，男女戶主俱燒傷，女戶主留醫逾1個月，延至昨日(11日)下午5時58分證實不治。

事發當日姓余(58歲)女戶主開火煮早餐時，爐頭隨即搶火發生閃燃，更傳出懷疑爆炸聲。女事主全身皮膚6成燒傷，高聲呼救，其姓徐(65歲)丈夫護妻心切，以毛氈撲熄妻子身上烈燄，他臉及手部約有9%皮膚燒傷；同住兒子察覺事件，隨即報案求助，待救護員到場將受傷夫婦送往東區醫院治理，他們其後轉往瑪麗醫院作進一步治療，女傷者送院當日情況危殆、男傷者則傷勢嚴重。

據了解，涉事夫婦在區內經營印尼沙嗲屋，開業逾20年，且烤製串燒食品，均贏得街坊口碑，更有藝人到訪；有街坊獲悉女店東在意外中不幸身亡，均感惋惜。

資料顯示沙嗲屋始創於1990年的筲箕灣，當時香港開始流行街頭小食，夫婦二人看準機會，開始在街頭販售印尼串燒，並配上秘製沙爹醬，成功在筲箕灣站一席位。1998年政府開始打擊小販，徐老闆逼於無奈要入舖，就開始了印尼沙爹屋的旅程，並深受街坊愛戴。