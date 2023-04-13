運輸署月底拍賣車牌　「M1RR0R」車牌料成焦點

運輸署將於本月底一連兩日(29日及30日)，於灣仔香港會議展覽中心舊翼L2樓S221會議室，拍賣共580個傳統及自訂車牌號碼。當中，部分自訂車牌號碼的英文字母及阿拉伯數字組合的意思十分特別，例如有本地男子跳唱組合Mirror隊名相似的「M1RR0R」，亦有「ME T1ME」及「MAMMY」。

自訂車牌拍賣訂於本月29日舉行，除了上述車牌組合外，當日的上午場拍賣有5組由統數字組成的車牌號碼，包括「20201010」、「21261」、「75002」、「4134134」以及「13281618」。由統數字組成的自訂車牌號碼，於過往的自訂車牌號碼拍賣中較為少見，相當屆時會掀起激烈競投。

至於傳統車牌拍賣則訂於本月30日舉行，有部分雙英文字母及雙數字組合的車牌號碼待拍，包括「MY 19」、「MY 40」、「TA 66」等。

競投人士應帶同身份證明文件、公司註冊證副本，以及註明收款人為「香港特別行政區政府」的劃線支票，以便在成功投得車輛登記號碼後立即辦理登記及付款手續。成功競投人士若以支票繳付買價，有關號碼配予汽車的申請需於拍賣日期後首三個工作天待支票確認兌現後，才可完成。成功競投人士亦可以「易辦事」繳款，但需留意繳款卡的同日過數款額上限。期票、現金、信用卡或其他繳款方式將不被接納。