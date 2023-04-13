特別財會：上年度修訂編制增33人　港台稱主要協助製作節目

政府強調公務員零增長，有議員關注香港電台在2022-23年編制預算為735個職位，但修訂預算為768個職位，即多出33個職位。當局解釋，因應去年底公布的《香港電台的管治及管理檢討報告》，港台經檢討其人力資源策略後，在2022-23年度起陸續恢復晉升及招聘工作。

當局回覆議員就預算案的提問，指港台預期在2022-23年度淨增加33個非首長級公務員職位，即開設37個新職位和刪除4個職位，當中包括不同職級的節目主任、電訊工程師、技術主任等，主要協助製作電台及電視節目，以及為製作事務、資訊科技及行政工作提供支援等。港台會通過訂定工作優次、內部調配、精簡程序及提升效率，以確保編制職位維持在合理水平，並繼續為市民提供高質素的公共廣播服務。

回覆中亦指港台在2022-23年度首播節目的總製作時數為6,547小時，但並沒有就相關節目的集數、涉及編制人手及開支備存分項數字。對於有議員要求提供港台電視31的節目類別等，當局指港台沒有電視31不同節目類別、節目來源及時段的收視率作出統計。