5男承認2019年參與金鐘暴動　4人判監26至28個月　1人入教導所

2019年7月1日民陣發起在港島區遊行，多處爆發衝突。其中有9名男子於當日被捕後，至去年初始被落案起訴，控告暴動及管有物品意圖摧毀或損壞財產等罪。當中5人於上月在區域法院承認暴動罪，法官李慶年經提取相關報告後，今早（13日）判處當中4人監禁26至28個月，餘下1名20歲被告則判處進入教導所。法官指本案的嚴重性屬中度，並指明白年青人懷着改變社會的理念，但以違法方式表達，屬害人害己。法官認為案中不少參與者被煽動違法，但不明白蓄意到現場支持或鼓勵其他參與暴動的人之罪責亦非輕。

是次認罪的5名被告依次為黎穎豪（20歲、學生）、陳景行（21歲、學生）、陳俊僑（21歲、學生）、黃家祈（30歲、室內設計師）及何宇軒（29歲、廚師），均沒有案底。他們承認於2019年7月1日，在香港演藝道、分域碼頭街、龍匯道及龍合街一帶，連同其他不知名人士參與暴動。黎另被控於同日同地，保管或控制一個錘子意圖破壞財產，該控罪獲批准於法庭存檔不予起訴。法官指因黎穎豪有精神情緒問題，須接受治療，報告亦指他適合進入教導所，故決定判處該判刑。其餘4人方面，除黃家祈因曾擲水樽而判囚28個月外，其餘3人均判囚26個月。

案情指當日清晨約5時許，已有示威者於演藝道與龍匯道一帶集結。其後執法人員築起防線，並於5時半開始驅散示威者。示威者則戴口罩及頭盔等，其後向執法人員大叫口號，及用鐵欄杆築起防線。至早上7時許，示威者推鐵欄衝向執法人員防線，以雨傘施襲及拋擲水樽、雞蛋及煙霧餅等。至約7時半示威者終被驅散，期間拘捕穿上裝備的5名被告。案情指5名被告在案發時間均與示威者站在一起，其中黃家祈更曾擲水樽。控方指整次事件約有300名示威者集結，當中有約30人站在前排及有暴力行為。

案件編號：DCCC 330/2022