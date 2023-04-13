西九法院走犯案　24歲男子被控誤導警務人員　還押至5.25再訊

西九龍裁判法院周一(10日)發生「掉包」走犯案，涉嫌販毒的姓陳男子，於法院內的臨時囚禁室等候還押期間，與一名獲批保釋、涉嫌襲擊女友的姓林男子交換身份識別文件，並冒認為林，最終成功獲准保釋離開法院。涉案的姓林男子被控誤導警務人員，案件今（13日）在西九龍法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至5月25日再訊，期間被告須還押。

24歲被告林景浩，報稱無業。他在本案中，被控於2023年4月10日，在長沙灣通州街西九龍法院大樓2樓A座4號男士警察羈留室內，明知地提供虛假資料，即容許陳樹華謊報他的身份為林景浩，以誤導警務人員，即警員52067 何素強。控方今要求將案件押後，以便讓警方進一步調查，以及索取律政司法律意見。控方反對被告保釋，辯方有保釋申請。裁判官聽罷陳詞後，拒絕讓被告保釋。被告保留每8天保釋覆核權利，將於4月21日再被帶到法庭。

林在另一宗案件中，被控一項襲擊致造成身體傷害罪。控罪指他在4月9日在旺角福全街富邦大廈一單位內，襲擊一名姓葉女子，據悉葉是林的女友，林應訊後獲准以500港元保釋，案件押後至4月24日再提堂。至於現時在逃的販毒男是37歲陳樹華，他報稱任職售貨員。他被控販毒及阻撓正當執行職務的警務人員共兩罪，控罪指陳於4月7日在油麻地炮台街73至79號非法販運危險藥物，以及同日同地阻撓在正當執行職務的警務人員，陳應訊後不獲保釋，原定收押至6月2日再提堂。

案件編號：WKCC1572/2023