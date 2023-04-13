和合石及哥連臣角靈灰安置所1.8萬龕位　下周一截止申請

食物環境衞生署今日(13日)公布，將編配粉嶺和合石靈灰安置所第六期及東區哥連臣角新廈靈灰安置所合共1.8萬多個新建的可續期骨灰龕位，並於3月20日至4月17日接受申請。有意為先人申請編配粉嶺和合石靈灰安置所第六期或東區哥連臣角新廈靈灰安置所新建可續期骨灰龕位的人士，須盡快在下周一(17日)截止日或之前提交申請。

申請期內，食環署只會為每一位先人處理一份申請。申請人只須為同一位先人填寫一份申請表格，為其申請大型或標準骨灰龕位。申請大型龕位須於表格內填寫至少3位先人的資料，而申請標準龕位則須填寫至少一位先人的資料。為加快編配程序，食環署會以攪珠及電腦隨機定出中籤申請人編配龕位次序及獲編配的特定龕位，而非由中籤申請人自行揀選龕位。中籤申請人可使用食環署網站的位置查詢系統，查詢相關龕位的位置，如決定接受，須在指定日期和時間前往公眾骨灰龕位編配辦事處辦理相關手續及繳交費用。

在新一輪編配下，和合石靈灰安置所第六期可續期骨灰龕位共8,161個，當中包括8,000個標準龕位(4,000個禁香龕位及4,000個非禁香龕位)及161個大型龕位(82個禁香龕位及79個非禁香龕位)；而哥連臣角新廈靈灰安置所可續期骨灰龕位共10,104個，包括10,000個標準龕位(5,000個禁香龕位及5,000個非禁香龕位)及104個大型龕位(52個禁香龕位及52個非禁香龕位)。