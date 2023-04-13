醫管局管治失當　連年撥巨款難阻醫生流失　議員促政府正視

政府每年撥備大量財政預算予醫院管理局，惟服務似乎一直未見大幅改善。根據特別財委會資料顯示，醫管局今年所獲的撥款高達909億港元，與5年前相比上升近45%；所獲持續年年上升，但管理上卻問題多多，醫生人手流失問題就是例子。

根據當局回應議員陳凱欣的審核開支預算提問的答覆，顯示雖然2021-22年度醫管局錄取超過550名新醫生，但同期的醫開公立醫院的醫生高達442人，加上退休醫生的數字，該年度各聯網的醫生人手總數出現「不升反跌」情況

陳凱欣指出，現時公立醫院的問題不能靠「錢」去處理，例如人手問題除了牽涉薪酬待遇，亦牽涉士氣及工作環境不佳等問題，她舉例指除了近日曝光的「冧天花」等安全問題，過去亦有不少醫護反映醫管局內部過多行政、報告工作，徒添前線醫護人員工作壓力亦無助改善服務。她希望醫務衞生局能正視醫管局的管治問題，在批出大筆公帑支持醫管局運作同時，必須要確保額外增加的資源能夠用在醫護及病人身上。

署理醫務衞生局局長李夏茵回應指，現時局方與醫管局每月都會有定期會議，檢視醫管局各方面的績效，包括招聘、人手流失等。同時，亦要求醫管局提交指標，同時嚴肅跟進醫管局的管治問題。