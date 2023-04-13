政Whats噏：政黨辦地區治理課程　邀官員講課　強調與區選無關

2019年區議會選舉泛民主派大勝，令唔少地區新人加入咗區議會，但行事作風就被外界批評為黑暴基地，而今日（13日）就有政黨宣布將舉辦「地區治理研習課程」，與民政及青年事務局局長麥美娟等多個政府部門官員，聯手為地區有志之士授課，加強地區政黨骨幹對社區服務以及治理嘅能力。

參與課程嘅學員需要撰寫一篇文章表明志向，可以係環境衞生、醫療、房屋、社會福利及交通呢5個範疇選擇自己嘅學習方向，當學員完成咗整個課程，就要撰寫一篇2000字嘅倡議書當作「畢業論文」。議員周浩鼎表示，有好多紮根地區工作嘅朋友雖然有啲好有經驗，但都有啲係新人，需要加強政治人才係社區方面嘅治理技巧，包括應對傳媒嘅技巧、政策研究嘅能力同點樣與政府溝通。佢話已經有130名學員報名，仲邀請咗幾位政府官員包括房屋署、食環署、運輸署、社會福利署同埋衞生署署長、18區地區民政專員參與授課，而麥美娟則要等地區改革方案出爐後先至做授課分享。

而政黨秘書長王舜義坦言，係未完善選舉制度之前，因為議會各黨派爭執，地區幹事冇辦法好容易咁參與地區服務，並將服務擴展，現時呢個課程就好鼓勵地區政治人物與政府或者不同持份者有良性溝通，希望提升返地區同事嘅能力，又指理解到政府施政嘅難處與侷限，希望協同政府一起做好地區工作，將好嘅政策真真正正落實到地區。

至於課程是否與部署未來區議會選舉有關，周浩鼎就表示絕對冇關係，單純為培養地區骨幹工作嘅能力，達至地區「良政善治」嘅效果。政策絕對係好嘅，不單止培養好地區人才，仲可以服務埋市民，對施政效率絕對有提升，希望佢哋可以越做越好，幫助地區更上一層樓。