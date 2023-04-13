日本計劃春夏交季排放核廢水　港府不排除收緊當地進口食物管制

日本計劃在春夏交季將透過海底管道排放福島核電廠的核廢水。在立法會特別財委會會議上，多名議員表達關注，其中包括政府將如何嚴防日本排放核廢水，及本港進口很多日本進口食品，當局會如何跟進等。環境及生態局局長謝展寰重申，政府對日本計劃排放核廢水十分緊張，對日本未得到周邊地區同意之前，單方面排放核廢水，他表示堅決反對。

食環署食物安全專員黃宏則指，政府設有跨部門工作組，包括天文台、衞生署、漁護署、政府化驗所等，應對事件，工作組亦會加強與日本方面溝通，包括檢視相關資訊，以及加強針對水產品的檢測，若日本真的將核廢水倒入海，除了評估影響及加強監測之外，亦不排除加強管控食品入口。而當局已內部調配人手加強應對事件，及新購檢測儀器增加檢測能力。

環境及生態局副秘書長李炳威補充，現時國際原子能機構工作組仍在檢視核廢水排放計劃的安全性，政府要繼續留意相關評估。他表示若日本真的排放核廢水，在最初的一段時間內，本港需收緊日本進口食物管制，特別涉及福島及附近地區的水產品，又指食安中心及政府化驗所已添置檢測設施，加強對日本進口食品的檢測。而跨部門專責小組已召開多次會議，討論應對方案，亦多次主動向日本查詢有關情況，形容與日本當局的溝通並不被動。