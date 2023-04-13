政Whats噏：創科局甩碌　回覆廖長江陳克勤提問交白卷

立法會財務委員會正審議新一份嘅財政預算案，而各政策局亦陸續書面回覆議員嘅提問，但係創新科技及工業局畀建制派正副「班長」廖長江同陳克勤嘅書面回覆竟然係「零」字，一片空白。竟然交白卷，抑話係無字天書？擺明係甩碌喇！睇怕兩位議員都估唔到會咁。

政府大力推動香港成為國際創科中心，預算案亦投入唔少資源發展。陳克勤就書面提問有個問題，包括咗喺過去3年，政府投入科學園同數碼港支持創新創業嘅資金總額有幾多？喺在科學園及數碼港創科培育同加速計劃嘅投資安排係點呀？政府對創新同初創企業嘅投資產生幾多經濟增長同點計成效？同埋有乜指標嚟評估培育計劃嘅成效等。

唔單止陳克勤，就連廖長江都收到無字天書，佢都係提問有關科技園創業培育計劃，以數碼港創意微型基金嘅申請成功率，同埋批科技券審批時間長嘅原因，但回覆同樣係零字。

呢啲問題應該唔難答，就算係未有進展，可以老實寫幾句交代，政府甚至可以故技重施，即係畀議員成日鬧嘅遊花園，咁仲可長篇大論咁回應。之但係，今次竟然反高潮，當局嘅回覆係冇回覆，交白卷。

根據立法會秘書處提供嘅數字，政府共接獲3,519條議員提問，收到最多問題嘅政府部門，創新科技及工業局入咗5甲，有158條，可見議員係好重視創科。點解當局係掛萬漏一？點解咁橋係建制派正副班長得到同一「對待」？睇怕局長孫東要同陳克勤同廖長江解畫嘞！