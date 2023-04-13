近7成受訪留港長者有抑鬱傾向　機構籲子女移民前及早溝通

近年不少港人移民，大多長者選舉不跟隨子女離港，因而衍生一群「留港長者」。有機構關注留港長者的精神健康而進行調查，發現79.5%受訪留港長者的社交孤立屬高風險，較沒有子女移民的長者多出34.5%，69.9%有抑鬱傾向，情況令人關注。負責調查的香港基督教服務處提出三大建議，認為應未雨綢繆，及早為子女有意移民的家庭提供社區支援服務，包括提供子女移民前支援、建立鄰里支援網絡、善用資訊科技支援及培訓，以協助「留港長者」適應子女移民後的生活。

香港基督教服務處於2022年11月至2023年2月期間以問卷調查方式訪問203位留港長者，受訪者為50歲或以上、非居於院舍的香港居民。若以25歲為生育年齡推算，受訪者子女年齡集中在35至49歲。調查採用「老人抑鬱」量表，結果顯示36.6%受訪者表示有子女在2020年或以後移民，當中63%移民子女更是長者的最主要照顧者。此外，子女移民對留港長者的身心健康造成負面影響，69.9%留港長者有抑鬱傾向，較沒有子女移民的長者多出34.5%，42.5%受訪者表示子女移民後記憶力變差、41.1%表示經常失眠、39.7%影響日常開支，更有38.4%減少逛街及到茶樓等消閒活動。

順利長者鄰舍中心主任翁偉承表示，調查結總結出，面對子女移民，最多留港長者認為有效的三大應對方法，分別為學習使用新媒體溝通，以便與遠方的子女溝通(56.8%)、預期要自己照顧自己(51.9%)、與地區團體建立關係，從而處理問題的資源(48.8%)。

83歲的李婆婆育有6名子女，過往與3女鄒女士同住，但鄒女士於2022年底移民新加坡，李婆婆自此獨居。李婆婆需自行覆診及處理生活事務，例如繳交水電雜費等。對於女兒移民，李婆婆雖感不捨及失去依靠，但亦為女兒有新生活感欣慰。希望以自身經驗鼓勵其他留港長者，積極面對子女移民的情況。