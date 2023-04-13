商人妻子聲稱遭風水師傅挪用物業等　入稟追回逾2800萬港元財物

一名風水師傅繼早前被商人入稟高院指他欺騙商人簽「風水文件」，而騙走他的物業業權並要求討回後，昨日（12日）亦遭商人的妻子入稟高院稱，被其挪用屬於她的名錶、名車及多個物業等，故向該風水師追回相等該些財物價值的逾2,800萬港元。

原告方敏Julisa（譯音）及Veda Capital Limited，分4張入稟狀控告被告李振邦Bruce(譯音)及其相關公司等。據資料顯示，方即是早前入稟高院民事控告李欺騙其簽署風水文件的商人李浩良(譯音)的妻子。

據入稟狀指被告於去年1月以替原告祈福為由，要求原告把價值約405萬港元的勞力士手錶及珠寶等財物交給他放進黃大仙廟內，被告卻沒有將財物歸還；誤導原告把原屬於原告的3輛共價值306萬港元的法拉利等名車交予被告使用，並購入賓利及電單車等3輛共值約150萬港元的汽車給予被告；誤導原告支付376萬港元以購入中港車牌、投資股票及功夫學校並向被告借款16.48萬港元；誤導原告支付超過1,548萬港元購入5個物業給予被告。原告指所有涉案財物均屬她擁有，並要求被告歸還該些財物或向原告支付相等的款項。

案件編號：HCA 545,547,548,551/2023