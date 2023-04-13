初選案趙家賢續作供　稱民動沒計劃將退錢程序延至預算案推出後

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今天（13日）繼續在西九龍法院受審。民主動力（下稱民動）前召集人趙家賢續作供，並接受沒有法律代表的大律師劉偉聰盤問。趙指，他們打算待官方選舉結束，便發還初選選舉按金予參選人，沒有思考過將退錢程序延至財政預算案推出之後。

劉偉聰今日親自盤問趙家賢時，問及由民動設計的初選選舉按金收據。趙指，如果官方選舉沒有延期，而候選人沒有違反協調會議中的共識，那民動將會在官方選舉後，即約9月中發還1萬港元按金。劉問他，會否安排在第一次財政預算案提出後，才發還按金。趙坦言沒有思考此點。趙又強調，民動負責承辦初選，初選投票結束後亦會協助做正式選舉前的民調，至於後續工作民動並無角色。

趙接受楊雪盈大狀盤問時則形容，楊熱衷藝術和社區文化，性格理性溫和務實。另外，彭卓棋代表大狀問到趙家賢出席港島區協調會議的情況。法官陳慶偉質疑是否需要盤問這一細節，指出即使在陪審團審訊，法官亦會提醒陪審團，只需決定控罪事宜，更反問到頭來，「我們真認為自己能夠知道一切真相嗎？」

案件編號：HCCC 69/2022