20架電動車爭1個政府充電位　議員插當局「講一套做一套」

環境及生態局稱除政府充電設施，私人市場亦有3,000多個快速充電裝置。

港府推出多項計劃鼓勵社會大眾轉用電動車，不過有議員指僅得約2.5%的政府車輛為電動車，而現政府停車場提供的充電設施不足，接近每20架輛電動車爭一個車位，質疑政府推動電動車發展是「講一套、做一套」。

立法會特別財委會今日(13日)討論財政預算案中的環保措施，多名議員詢問電動車議題。議員李梓敬表示，現時全港累計有約4.6萬輛電動車，惟政府提供的充電車位僅約2,200個，平均每20輛電動車爭1個充電車位，又說約6,000多輛政府車輛中，僅得約150輛為電動車，質疑當局推動電動車的力度不足。環境及生態局局長謝展寰回應指，當局去年已內部訂立政策，除非有特別解釋，否則政府新買的車輛必須為電動車，又說政府有資助屋苑安裝充電設施，充電車位數量實際更多。

環境局首席助理秘書長梁啟明則稱，現時私人市場有3,000多個快速充電裝置，能夠短時間為多部電動車充電，並稱本港私家車行駛的里數不多，一般每充電一次，便足以行駛一周。梁續指，明白有市民需排隊為電動車充電，但私人市場已不斷增加充電設施，政府大樓亦會額外增加約7,000個充電裝置。

議員陳沛良則關注電動的士的發展，促請當局提早建設的士專用的充電站，增加業界換車的誘因。梁啟明回應指，電動的士可使用現有快充網絡，正與充電設施供應商商討，於部分時間優先予的士使用充電車位，又說會於政府場地、的士站等加裝專用充電設施，亦探討將部分油站轉為充電站。