涉2019年屯門衝突　2男子判囚9個月　17歲被告押下周四判刑

2019年10月底有市民懷疑屯門大興警察行動基地洩漏不明氣體，致產生異味，遂號召到基地附近抗議，要求警方交代，最後釀成警民衝突，不少人被捕。有13名男女被指當晚參與非法集結及蒙面等被起訴，其中3人於今年2月在區院承認非法集結罪，當中2人今午(13日)被法官謝沈智慧判處監禁9個月，餘下的17歲少年則須再提取更生中心報告，並押後至本月20日判刑。法官指本案的非法集結屬於早有預謀，針對執法人員的訓練基地並挑戰其權力。

3名認罪被告依次是何明軒(29歲)、陳家朗(22歲)及案發時14歲男生(現年17歲)，3人均承認1項非法集結罪。控罪指他們於2019年10月30日，在屯門大興行動基地外參與非法集結。法官指該2名被告有帶齊裝備到現場，明顯是有備而來。不過考慮到集結的規模不大、集結時間不多於1小時，亦沒有人嚴重受傷，而且2名被告沒有叫口號或以雷射筆照射他人等，法官以監禁12個月作量刑起點，因認罪減刑至監禁9個月。

案情指，當日有人網上號召圍攻大興行動基地，以抗議指稱警方兩日前於該處進行的催淚彈訓練。約200名示威者於晚上8時許集結該處外，向警喊侮辱性言詞，及以激光光束照射警員等，而一批支持政府的示威者亦在附近叫口號。警方其後要求兩批人士散去，支持政府的便離開，其他示威者則沒有理會，後更拆除欄杆等架設路障。警方其後掃蕩，期間拘捕3名被告，並在他們身上及背包等分別搜獲泳鏡、手套、噴漆、口罩等物品。

案件編號：DCCC 280/2021