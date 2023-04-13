調查指市民對抗生素耐藥性認知低　籲提高警覺及慎用有關藥物

抗生素耐藥性是一項迫切的公共衞生課題。衞生署衞生防護中心今日(13日)發布「公眾對抗生素耐藥性認知、態度及行為調查2022」報告，當中發現有逾半受訪者未能正確理解抗生素的作用，以及有關藥物服用建議。中心呼籲市民提高相關知識，慎用抗生素。

根據最新調查顯示，少於一半的受訪者(49.7%)正確表示抗生素不能用以醫治傷風感冒，而只有44.1%的受訪者知道對抗生素具有抗藥性的細菌可在人與人之間傳播。此外，只有約20.6%受訪者有留意藥袋上有關抗生素的健康建議。調查又發現，當醫生初步評估顯示不需要抗生素時，有96.4%受訪者會接受醫生的建議，多觀察幾天或等待診斷測試結果後，再決定是否須處方抗生素；另有66.3%超過一半受訪者表示，希望與醫生商討應否處方抗生素。

就食物安全的認知而言，少於一半的受訪者(42.7%)能正確理解生或未煮熟的即食食品，例如沙律和刺身，與熟食相比，更容易受抗藥性細菌污染，而較年輕的受訪組別的百分比更低，只有32.7%。近年的監測數據顯示，即食食品中檢測出抗藥性細菌的比率呈上升趨勢。根據衞生防護中心委託顧問服務於2021/22年度收集的監測數據，於即食食品樣本檢測出產超廣譜β-內酰胺酶腸桿菌(ESBL-E)的比率顯著增加，從2018/19年度的5.9%增至9.5%，尤其在魚生、燒味和滷味中增幅更為明顯。

此外，食安中心亦配合《香港抗菌素耐藥性策略及行動計劃》，於2019年至2020年進行香港食物抗菌素耐藥性微生物先導調查，對生肉及即食食物樣本進行抗菌素耐藥性細菌檢測。監測發現從即食食品中檢測出耐美羅培南微生物(MRO)的比率由2019/20年度的1.6%，上升至2022年的2.5%，去年亦驗出一個耐萬古黴素腸球菌(VRE)帶菌樣本。食安中心建議處理食物時，保持良好食物、個人及環境衞生以減低食物受抗藥性細菌污染的機會。

針對調查結果，衞生防護中心發言人呼籲市民參與對抗抗生素耐藥性，患上傷風感冒時，應充足休息及多飲水。若病徵持續，應向醫生求診，不要在沒有處方的情況下到社區藥房購買抗生素；服用抗生素時採取合適的感染控制措施，例如時刻保持手部衞生、當出現呼吸道感染症狀時應戴上外科口罩，以及妥善消毒和包紮傷口，避免耐藥性細菌在人與人之間傳播；及留意從即食食品中感染耐藥性細菌的風險。服用抗生素或抗胃酸藥以及高危人士(例如孕婦、嬰幼兒、長者及免疫力較低人士)的風險較高，故應避免進食生或未煮熟的即食食物。