入境處內地多個城市辦招聘講座　招有志港生加入

為向在全國各地升學的香港學生宣傳招聘訊息，鼓勵畢業後回港為國家及香港的安全及長期繁榮穩定作貢獻，特區政府駐京辦及其他經貿辦入境組將在所在城區舉行一連串的招聘講座，介紹入境處的工作機會，有關講座主要是宣傳性質，按照現時計劃，將於本年的4月至5月舉行。

入境處表示，入境事務主任及入境事務助理員2個職位非常歡迎對社會有承擔的年輕人加入。港府駐內地辦事處入境組的宣傳工作一直都得到各省市相關單位的大力支持，入境處希望借此優勢，透過駐北京辦事處、駐上海、廣東、成都及武漢經濟貿易辦事處所在的城區舉辦連串招聘講座，向正就讀於內地院校的港人介紹及推廣入境處的工作機會。打響頭炮是入境處於本月7日於北京大學及本月11日於上海復旦大學及成都西南財經大學舉辦的招聘講座。講座反應熱烈，吸引多名在內地升學的香港學生參與。