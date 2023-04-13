廚餘回收量大落後　佔棄置量不足10%　環境局稱需時改變習慣

縱使港府推動減廢回收，設多個「綠在區區」等社區回收設施，惟人均垃圾棄置量近年仍不跌反升。有議員質疑大眾日產逾3,000噸廚餘，但現時回收設施僅能處理當中不足10%的廚餘量，促當局交代廚餘回收的發展策略，並要求加大回收比例。當局則指已參考外地的數據，將提升廚餘回收量至1,500噸，為棄置量的一半。

廚餘現時佔本港都市固體廢物量約30%。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓今日(13日)於立法會特別財委會會議上表示，港人每日棄置逾3,000噸廚餘，但政府預計回收量於2023年度僅可達每日220噸，質疑比例甚低。環境及生態局局長謝展寰表示，其他地方的經驗顯示，廚餘回收量最多只達到棄置量的一半，因此當局計劃建設廚餘處理廠等方式，能建設足夠的處理能力，達到至少1,500噸。但他指，廚餘收集仍面對重大問題，包括改變市民及餐飲業界的習慣，因而推出屋苑廚餘收集等試驗，坦言要擴大廚餘收集量後，才能加大處理理應付需求，並相信於垃圾徵費後，市民回收廚餘的推動力會更大。

議員李惟宏表示，去年參與廚餘回收的工商業處所等甚低，僅得423個處所參與，全年回收量亦只有逾4.8萬噸，而全港逾1.5萬間持牌食肆中，亦只有247間參與回收計劃，質疑回收進度不理想。環境保護署副署長徐浩光回應指，由於食肆類型眾多，多集中於商場，現時有50個商場參與廚餘回收計劃，場內食肆能透過商場協助處理廚餘，而街邊食肆較為零散，難以逐間收集，正與食環署試驗於4個垃圾站設廚餘收集點，亦將於本月在大埔、元朗餐廳集中的地點設收集廚餘計劃。

另外，議員盧偉國坦言，人均垃圾棄置量近年不跌反升，有市民擔心即使垃圾分類回收，回收物最終被送往堆填區。環保署副署長陸嘉健回應說，現時「綠在區區」接收的回收物，需按合約交給認可的回收商處理，又將於明年訂新措施，要求有物業管理公司或法團的屋苑或單幢樓宇，必須分類收集回收物，並轉交予認可回收商，便捷市民及重建市民對回收系統的信心。