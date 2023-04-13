元朗及洪水橋5幢多層大廈年內招標　發展局冀重置棕地作業者

為加快推進北部都會區發展，發展局局長甯漢豪今日(13日)出席立法會特別財委會時指，正籌備成立北部都會區統籌辦事處，以強化北部都會區的治理體系。另為配合區內發展，甯指將在今年內會開始陸續招標推售3幅位於元朗，及兩幅位於洪水橋的工業用地，以發展多層現代產業大樓，預計可提供約72萬平方米樓面面積；發展商須將當中三成樓面面積交予政府以容納受清拆影響的棕地作業者，作重置用途，並在今個月底會進行市場意向調查。甯強調，當局期望能盡快覓地興建更多多層大樓，以重置棕地作業者，以釋出更多棕地作新發展。

根據資料，現時樓齡30年或以上的舊樓有逾2萬幢，且大都集中在市區，不少市民擔心樓宇安全。議員陳學鋒就指出，現時各類復修或重建計劃均明顯追不上舊樓的增長速度，要求政府善用交椅洲人工島填海的土地，作為舊區重建的支援。甯回應時指，交椅洲人工島填海的其中一個目的，是希望為港島及九龍的舊區重建，提供調遷空間，但現時未去到具體如何落實，細節要再考慮才能公布。

此外，已實行3年的土地共享先導計劃，甯漢豪坦言至今收到的申請不多，對於有議員要求將計劃常規化，她指先導計劃將在下月尾才完結，目的當局只傾向將計劃延長；並坦言當局不希望有心參與計劃的土地業權人「嘆慢板」，計劃不能延期太久，當局會在五月底前有正式公布。