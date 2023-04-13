航空業急需人才補血　引外勞盼鞏固國際樞紐地位

隨著本港復常之路展開，假期機場更是人頭攢動，但業界人力資源嚴重短缺，急需補血。議員易志明今（13日）聯同多個航運及交通工會召開記者會，指現時航空業界欠缺25000名員工，隨第三條跑道落成人手不足情況或更加嚴重，建議政府制訂措施解決業界人力不足困局，包括引入外勞、調整租金及加強培訓本地員工，以配合未來機場發展，鞏固本港國際樞紐地位。

易志明表示，隨著人口老化，疫情以及前幾年社會運動導致的人口流失，勞動人口持續下降，現時航空業欠缺25000名員工，隨著第三條跑道落成，機場未來急需填補近10萬個職位空缺，而航空服務業則面對30%至40%人手短缺。

此外，在未能完全恢復疫情前人力情況下，營運開支包括機場租金高企，香港航空公司服務商協會主席劉敏儀稱，縱使招聘力度不斷加強且薪酬待遇不斷調整，航空各企業在面對持續上漲的租金等開支，無法利用有限資源專注招聘人才。而香港國際機場航空公司委員會主席李俊霆坦言，當航班起降量達至疫情前70%以上，人手短缺幅度便會超過50%，變相加重現有員工的工時與任務量，加快人手流失，形成惡性循環。而對於機場技術人員的流失，地勤設備工程有限公司總經理鐘偉明則形容難以回聘在疫情期間離職的同事，更因聘用條件不夠吸引而不願重返職位，例如交通費昂貴，需晝夜輪班且戶外工作，相比白領優勢漸失，而技術人員老化，後繼無人，更令工作開展雪上加霜。

考慮如今內地航空業界人才較多，工會建議政府引入外勞，增加工作簽證配額，同時加強培訓本地專才，提供技能和職能培訓。建議仿效澳門引外勞機制，容許外勞即日往返，例如考慮通過港珠澳大橋或海上船隻接送內地符資格勞工到機場禁區工作，無須入境香港。對於本地勞工，則希望當局提供資助以挽留並吸引新員工。易志明表示，聘請外勞是短期急需，更傾向聘請本地員工以維持本港長期服務和人才基數，以早日鞏固本港國際航空樞紐地位。