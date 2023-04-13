衙前圍道重建　居民不滿收購安置安排　要求延長交吉期至1年

因應此項重建計劃而受影響的住戶數目約820伙。

九龍城區近年展開多項重建計劃，不過卻引來不少居民擔心。市區重建局早前宣布啟動「龍城」區衙前圍道/賈炳達道發展計劃(KC-107)，明日(14日)城市規劃委員會將舉行相關會議，有居民代表亦會參與會議作出申述，要求向市建局爭取更好的收購流程和安置，包括延長交吉期至一年；延長「相關費用津貼實報實銷」時間，以及增加居民親身表達意見平台等。

因應此項重建計劃而受影響的住戶數目約820伙，其中有部分屬自住業主提出多項訴求。有業主認為自住業主的交吉期應由4個月寬限至1年，因需要時間搬屋、買賣樓宇、新屋裝修等，坦言4個月交吉期不足夠；又稱現時相關費用津貼實報實銷的時限為12個月，惟買樓是一項重大的決定，需要考慮很多方面的因素，故希望能延長至24個月。

此外，居民又指出，較早前市建局所舉辦的網上會議或網上收集意見等，有許多長者不懂得使用互聯網，難以用網上平台去表達意見及了解相關資訊，建議當局能增加居民能親身表達意見的平台，並主動邀請受影響的居民出席。

市建局於去年5月啟動「龍城」區衙前圍道/賈炳達道發展計劃，涵蓋主地盤、北面地盤和東面地盤，涉及總面積約3.7萬平方米，其中主地盤和東面地盤共有約120個街號的樓宇。