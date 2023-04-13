上水爆大媽MMA　公園起飛腳扯頭髮　嚇怕仔女唔敢埋身

兒童天性模仿大人，在子女心目當中，父母就是他們的榜樣，理應教導孩子正確的行為。不過，有社交平台今日(13日)就瘋傳上水一段大媽激戰影片，兩位分別身穿白色及黑色上衣的大媽，疑因子女玩耍問題發生爭執，懶理他人目光並在孩子面前大打出手，一度起腳飛踢、扯頭髮互毆，場面震撼，惟有關行為被子女們全程目擊。

事發地點疑似位於上水石湖墟球場內的公園，影片全長約1分43秒，兩名大媽一開始先在公園內互相指罵，但未能聽得清其口角原因，期間白衫女子情緒激動先行推開黑衣女，後者立即起飛腳還擊，雙方最終順勢而上展開激鬥，起腳踢對方。惟黑衣女佔體形優勢，在避開白衫女的攻勢後，拉扯對方的衣服及頭髮，後者失平衡跌倒，事後更一面倒的被黑衣女壓倒在地。

雙方纏鬥不斷，期閒有女保安員上前阻止，在場保安一度上前制止，更喊道：「唔好打喇！嚇親細路仔啊」。但見二人未有停手，她遂表示報案，同場的旁觀者在此時亦相繼勸交。其後一名相信是黑衣女的兒子上前用手推開，打鬥才暫告一段落。不過兩名大媽分開後，又爆粗互罵對方。而片中可見，白衫女起身時地上亦遺下一撮頭髮，可見雙方對打時毫無留手且十分激烈。

網民看畢影片後，均紛紛批評兩名大媽的行為，「肉酸死，教壞細路」、「女人打交都中意扯頭髮」、「喺班細路面前動粗，真係教壞細路」、「嚇親小朋友，何必呢」、「咩家長，新教出咩下一代」、「很好嘅『身教』呀，得已傳承」。