政府更改16棕地分類　易作露天儲物用地　環團批做法擴散棕地1成

近年棕地亂象愈趨嚴重，不少違法人士「先破壞，後建設」土地。城市規劃委員會明日(14日)將審議有關「擬作露天儲物及港口後勤用途」的規劃申請。不過，有環保團體發現當局將16幅「不會優先考慮改劃」、「或通常會否決申請」的土地，重新分類為「或從寬考慮改劃申請」的土地，相關土地共涉321.4公頃。環團批評，修訂意味著改劃這些土地作「露天儲物及港口後勤用途」的門檻將大大降低，變相加劇棕地擴散，而部分用地更靠近海岸保護區，或令不少土地更容易被先破壞、後再改劃建設，將違規破壞土地活動合法化。

根據文件，不少地塊現時只有部分，或沒有任何棕地作業，更有9幅土地屬「生態敏感或環境易受破壞、或現有主要鄉村居民」的地區。當中位於深灣路的用地，緊貼北部都會區擬作海岸保護公園的海岸保護區，該地帶曾被揭發有違規發展執法紀錄。綠色和平指出，當局未有修復或兌現擴大濕地的願景，反先合法化本屬違規的棕地破壞活動，進一步惡化棕地擴散的亂象。

綠色和平又稱，政府理應盡快就多層式作業研究，重置棕地作業，同時將鄰近新發展區的快熟棕地納入規劃，並取締違規棕地作業，終止棕地亂象；認為現時做法本末倒置，帶頭縱容及助長棕地作業破壞農地及綠化地帶，大幅擴散棕地一成，與城規會指引防止這些作業擴散的目標背道而馳，促請當局全面規劃棕地，優先修復生態敏感地區。