拍賣平台現消防救護開放日門票　遭炒價100至250元不等

消防處周六(15日)在將軍澳消防及救護學院舉行開放日，入場票的電腦抽籤結果已於本周一(10日)或之前通知中籤者，市民須憑票入場。不過，有網上交易平台近日有多張開放日門票轉售，平均售價由100至250港元不等，當中更有下周日(16日)舉行、只開放予消防處人員、家屬及朋友的門票。

據二手拍賣平台Carousell(旋轉拍賣)的程式可見，只要用家在搜尋器輸入「消防及救護學院開放日」、「消防開放日」等字眼後，就會出示至少10個出售開放日門票的搜尋結果，且價錢不一疑出現炒賣情況；亦有商戶聲稱「以物易物」，可用4張100港元超市現金券交換。但據了解，由於4月16日開放日門票僅只有消防處人員、家屬或朋友所持有，平台上出售當日的門票，不排除是由內部人員自行放上平台出售。

消防處回覆傳媒查詢時表示，今年開放日分開15日及16日舉行，前者開放予公眾人士，另一日開放予消防處人員、家屬及朋友，以盡可能增加參觀人數及分散人流。當局強調，4月16日的門票只供消防處人員、家屬及朋友使用，處方將會於開放日當日增加人手抽查，以確保只有合資格人士能參與是次內部開放活動。